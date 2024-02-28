Uniper допустил арбитражное разбирательство против РФ из-за спора по «Юнипро»

Uniper допустил обращение в суд из-за спора с Россией по «Юнипро»

Немецкий энергохолдинг Uniper расценивает решение передать акции российского подразделения «Юнипро» под временное управление Росимущества как нарушение двусторонних договоренностей. Концерн не исключает арбитражного разбирательства в отношении России, говорится в отчете компании.

Отмечается, что Uniper готов инициировать арбитражное дело в том случае, если спор не будет решен в ходе переговоров.

В отчете также говорится, что энергохолдинг уже направил в Россию notice of dispute — так называемое официальное уведомление о споре.

В Uniper напомнили, что в 2021 году решили продать свою долю в «Юнипро». Тогда же концерт уведомил об этом российское правительство и нашел потенциального покупателя. С ним Uniper удалось достигнуть договоренностей и подписать контракт в сентябре 2022 года. Сделка должна была быть одобрена властями, однако разрешения на нее получено не было.

Ранее сообщалось, что Uniper оценит ситуацию с передачей активов в России под внешнее управление.

Указ об ответном изъятии иностранных активов был подписан президентом Владимиром Путиным 25 апреля. В частности, в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России. При этом в документе отмечается, что временное управление активами недружественных стран может прекращаться по решению президента России. Закон вступил в силу в день его подписания.