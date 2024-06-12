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01:16, 12 июня 2024Мир

Новак ответил на заявление об односторонности отношений России и Китая

Новак: Россию и Китай связывают справедливые и равноправные отношения
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россию и Китай связывают справедливые и равноправные отношения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью Al Arabiya.

Таким образом он ответил на заявление журналистки телеканала о том, что отношения России и Китая являются односторонними и не совсем равными, потому что Москва продает Пекину нефть и газ с большой скидкой.

«Я бы сказал, что у нас абсолютно справедливые и равноправные отношения с Китаем. Как, впрочем, и со всеми партнерами, с которыми мы сотрудничаем. Всех перечислить просто невозможно», — сказал Новак.

В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят рисков возникновения торговой зависимости России от Китая, несмотря на резкое увеличение объемов экспорта и импорта за последние несколько лет. Он счел этот рост планомерным и взаимовыгодным.

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      Сергей Грехов
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