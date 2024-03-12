Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:01, 12 марта 2024Экономика

В Кремле оценили риски торговой зависимости России от Китая

Песков: в Кремле не видят угрозы экономической зависимости России от Китая

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

В Кремле не видят рисков возникновения торговой зависимости России от Китая, несмотря на резкое увеличение объемов экспорта и импорта за последние несколько лет. Об отсутствии экономических угроз для РФ заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит газета «Коммерсантъ».

Песков счел резкое увеличение объемов торговли между Россией и Китаем планомерным и взаимовыгодным. «Мы не видим в этом (в кратном росте товарооборота РФ и КНР за последние несколько лет — прим. «Ленты.ру») экономических и политических угроз», — резюмировал пресс-секретарь президента.

Материалы по теме:
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024

По итогам 2022 года товарооборот двух стран увеличился на 29,3 процента и достиг уровня в 190 миллиардов долларов. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в 2023 году показатель достиг рекордного уровня в 240,11 миллиарда долларов, увеличившись на 26,3 процента в денежном выражении.

За 2023 год объем экспорта из РФ в КНР вырос на 12,7 процента в сравнении с показателем 2022-го и составил 129,14 миллиарда. В свою очередь, импорт китайских товаров в Россию взлетел на 46,9 процента, до 110,97 миллиарда. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко утверждал, что к 2030 году странам по силам достичь товарооборота в 300 миллиардов долларов. По его мнению, для этого у Пекина и Москвы есть все необходимые возможности.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Военный Ил-76 упал в Ивановской области. Экипаж увел горящий самолет от жилых домов

      Акционеры Qiwi банка выступили против обратного выкупа акций

      Постпредство России при ООН анонсировало брифинг Борреля из «цветущего сада»

      Глава МВД Эстонии отреагировал на объявление в розыск Россией

      Памела Андерсон попала в объектив папарацци без макияжа и вызвала споры в сети

      Глава Гагаузии попросила Россию поднять вопрос давления на автономию в ООН

      Звезда «Улиц разбитых фонарей» назвал наказание для уехавших из России звезд

      В Петербурге в подвале дома нашли БДСМ-клуб

      Российских дачников предупредили о популярных видах мошенничества

      В США заявили о разрушающем оборону ВСУ российском оружии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше