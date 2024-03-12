В Кремле оценили риски торговой зависимости России от Китая

Песков: в Кремле не видят угрозы экономической зависимости России от Китая

В Кремле не видят рисков возникновения торговой зависимости России от Китая, несмотря на резкое увеличение объемов экспорта и импорта за последние несколько лет. Об отсутствии экономических угроз для РФ заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит газета «Коммерсантъ».

Песков счел резкое увеличение объемов торговли между Россией и Китаем планомерным и взаимовыгодным. «Мы не видим в этом (в кратном росте товарооборота РФ и КНР за последние несколько лет — прим. «Ленты.ру») экономических и политических угроз», — резюмировал пресс-секретарь президента.

По итогам 2022 года товарооборот двух стран увеличился на 29,3 процента и достиг уровня в 190 миллиардов долларов. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в 2023 году показатель достиг рекордного уровня в 240,11 миллиарда долларов, увеличившись на 26,3 процента в денежном выражении.

За 2023 год объем экспорта из РФ в КНР вырос на 12,7 процента в сравнении с показателем 2022-го и составил 129,14 миллиарда. В свою очередь, импорт китайских товаров в Россию взлетел на 46,9 процента, до 110,97 миллиарда. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко утверждал, что к 2030 году странам по силам достичь товарооборота в 300 миллиардов долларов. По его мнению, для этого у Пекина и Москвы есть все необходимые возможности.