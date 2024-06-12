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09:48, 12 июня 2024Россия

Россия денонсировала соглашение с Украиной о культурных центрах

Путин денонсировал соглашение с Украиной об информационно-культурных центрах

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с Украиной о работе информационно-культурных центров, предусматривавшее создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве и Национального культурного центра Украины (НКЦУ) в Москве. Об этом говорится в подписанном президентом законе, опубликованном на официальном портале опубликования правовых актов.

В документе, в частности, указывается, что в соответствии со второй статьей соглашения центрами должны руководить главы посольств, а после разрыва дипломатических отношений между странами это стало невозможно.

Как отмечается в материалах, в 2014 году условия работы российского центра в Киеве крайне усложнились — он неоднократно подвергался нападениям, а после введения в 2021 году Украиной санкций против Россотрудничества, РЦНК пришлось полностью свернуть работу.

Ранее денонсацию соглашения, подписанного в 1998 году, поддержали российские сенаторы, писало РИА Новости.

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