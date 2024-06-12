Россиянам рассказали о путешествиях после скачка курса доллара

АТОР: туроператоры начнут расчеты в нацвалютах, это влияет на стоимость туров

Санкции США против Мосбиржи ускорят переход туристической отрасли на расчеты в нацвалютах, но это будет влиять на стоимость туров. О том, как скачок курса доллара повлияет на путешествия, рассказал вице-президента Ассоциации туроператов России (АТОР) Артур Мурадян. Его слова приводит ТАСС.

«Большинство поставщиков услуг, отелей, авиакомпаний, номинируют свои цены в долларах и евро», — отметил он.

Вице-президент АТОР рассказал, что многие туроператоры давно проводят платежи через третьи страны в национальных валютах. «Этот механизм отработан, но добавляет расчетам еще один этап конвертации, и его стоимость так или иначе отражается в конечной цене туров», — поведал Мурадян.

По его словам, существует риск возникновения ажиотажного спроса на наличные доллары и евро, так как большинство россиян едут в путешествия именно с наличными. «Но, на мой взгляд, сейчас точно не стоит спешить скупать валюту на волне паники без реальной необходимости», — добавил Мурадян.

Ранее 12 июня обменные пункты резко подняли курс доллара, в некоторых местах за американскую валюту просят до 200 рублей. Вырос также и курс евро.