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22:00, 12 июня 2024Путешествия

Россиянам рассказали о путешествиях после скачка курса доллара

АТОР: туроператоры начнут расчеты в нацвалютах, это влияет на стоимость туров
СюжетКурс доллара:

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Санкции США против Мосбиржи ускорят переход туристической отрасли на расчеты в нацвалютах, но это будет влиять на стоимость туров. О том, как скачок курса доллара повлияет на путешествия, рассказал вице-президента Ассоциации туроператов России (АТОР) Артур Мурадян. Его слова приводит ТАСС.

«Большинство поставщиков услуг, отелей, авиакомпаний, номинируют свои цены в долларах и евро», — отметил он.

Вице-президент АТОР рассказал, что многие туроператоры давно проводят платежи через третьи страны в национальных валютах. «Этот механизм отработан, но добавляет расчетам еще один этап конвертации, и его стоимость так или иначе отражается в конечной цене туров», — поведал Мурадян.

По его словам, существует риск возникновения ажиотажного спроса на наличные доллары и евро, так как большинство россиян едут в путешествия именно с наличными. «Но, на мой взгляд, сейчас точно не стоит спешить скупать валюту на волне паники без реальной необходимости», — добавил Мурадян.

Ранее 12 июня обменные пункты резко подняли курс доллара, в некоторых местах за американскую валюту просят до 200 рублей. Вырос также и курс евро.

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      Марина Совина
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