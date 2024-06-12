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13:29, 12 июня 2024Экономика

Суд ЕС отклонил иск ВЭБа о снятии санкций

Суд Евросоюза отклонил иск ВЭБ.РФ об исключении из санкционного списка

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Суд Евросоюза общей юрисдикции отклонил иск ВЭБ об исключении из санкционного списка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

«Иск отклонен. Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ должна оплатить, помимо собственных расходов, расходы, понесенные Советом ЕС», — говорится в решении.

Слушания о снятии европейских санкций с госкорпорации прошли в Люксембурге в январе 2024 года. Представители ВЭБ тогда настаивали, что при принятии решения о вводе ограничений ЕС допустил «явные ошибки в оценке фактов, на которых основаны оспариваемые положения». Помимо этого, представители ВЭБ отмечали нехватку причин для принятия подобного решения, а также нарушения права на эффективную судебную защиту.

Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия развивается вопреки угрозам США и Евросоюза разорвать экономику страны в клочья. Он напомнил, что за последнее десятилетие против Москвы ввели более 21 тысячи санкций.

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      Олег Давыдов
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