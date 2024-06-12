Володин заявил о развитии России вопреки угрозам США и ЕС

Спикер Госдумы Володин: Россия развивается вопреки угрозам США и ЕС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан с Днем России и указал на развитие страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что Россия развивается вопреки угрозам США и Евросоюза разорвать экономику страны в клочья. Он напомнил, что за последние более чем десять лет против Москвы ввели более 21 тысячи санкций. По его мнению, вызовы делают Россию только сильнее.

«Разные периоды переживала Россия. Но в самое трудное время люди всегда объединялись, вставали плечом к плечу на защиту своей Родины», — заявил он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак оценил влияние санкций на российскую экономику. По его мнению, ограничения не смогли изолировать Москву. До этого глава Минфина страны Антон Силуанов сообщил, что санкции стали одним из ключевых факторов развития российской экономики.