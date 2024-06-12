В США высказались о неготовности Украины к вступлению в НАТО

Постпред США Смит: Украина не соответствует требованиям для вступления в НАТО

Украина все еще не соответствует требованиям, чтобы стать кандидатом на вступление в Североатлантический альянс. О неготовности Киеву к вступлению в НАТО сообщила постоянный представитель США при блоке Джулианн Смит во время спецбрифинга.

Она прокомментировала высказывания президента США Джо Байдена по перспективам отношений между Украиной и НАТО. «Я полагаю, что президент имел в виду тот факт, что Соединенные Штаты считают, что украинцам еще предстоит проделать определенную работу по выполнению критериев и проведению реформ, необходимых для вступления в НАТО», — объяснила Смит.

Она также отметила, что «союзники по НАТО тесно сотрудничают» с Киевом, чтобы помочь Украине добиться прогресса.

Ранее появилась информация о том, что действующий глава США Джо Байден блокирует вступление Украины в НАТО из-за опасений за свое переизбрание на грядущих президентских выборах.