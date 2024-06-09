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11:11, 9 июня 2024Мир

Названа главная причина блокирования США вступления Украины в НАТО

BI: Байден блокирует включение Украины в НАТО из-за опасений перед выборами

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Действующий глава США Джо Байден блокирует вступление Украины в НАТО из-за опасений за свое переизбрание на грядущих президентских выборах. Об этом сообщает Business Insider.

Проведение президентских выборов в США запланировано на 5 ноября 2024 года. Нежелание Байдена поощрить вступление Украины в Североатлантический альянс объясняется попыткой убедить американскую общественность в том, что Соединенные Штаты не втягиваются глубже в конфликт. В противном случае шансы на его переизбрание на президентских выборах резко снизятся, заявил научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Лео Литра.

В материале утверждается, что вопрос скорейшего вступления Украины в НАТО, на чем настаивает Киев, не будет обсуждаться на высшем уровне в США в среднесрочной перспективе. Это обстоятельство, как говорится в публикации, стало «ударом» для украинских чиновников.

Ранее журнал Foreign Policy сообщил, что в НАТО обсуждают возможность создания поста специального представителя по Украине. Подобная инициатива обусловлена стремлением Североатлантического альянса оказать дополнительную поддержку Киеву. Предполагается, что в задачи спецпредставителя НАТО по Украине войдет координация поставок военной помощи стране из различных западных стран.

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      Анатолий Акулов
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