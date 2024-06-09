В НАТО захотели создать пост представителя по Украине

FP: НАТО планирует создать пост специального представителя по Украине

В НАТО изучают возможность создания поста специального представителя по Украине. В его обязанности будет входить координация поддержки Киеву, написал журнал Foreign Policy.

По данным издания, специальный представитель альянса по Украине будет находиться в Киеве. Предролагается, что он «будет координировать поддержку Украины со стороны альянса, включая потоки военной помощи Киеву из различных западных стран».

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг откажется от плана по созданию фонда помощи Украине. Ожидается, что он предложит странам сохранить текущий уровень поддержки Киева, который с начала военного конфликта достигал порядка 43 миллиардов долларов в год.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что страну не приглашают в НАТО. При этом вступление в альянс «по частям» даже не рассматривается, подчеркнул он.