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02:23, 9 июня 2024Мир

В НАТО захотели создать пост представителя по Украине

FP: НАТО планирует создать пост специального представителя по Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В НАТО изучают возможность создания поста специального представителя по Украине. В его обязанности будет входить координация поддержки Киеву, написал журнал Foreign Policy.

По данным издания, специальный представитель альянса по Украине будет находиться в Киеве. Предролагается, что он «будет координировать поддержку Украины со стороны альянса, включая потоки военной помощи Киеву из различных западных стран».

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Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг откажется от плана по созданию фонда помощи Украине. Ожидается, что он предложит странам сохранить текущий уровень поддержки Киева, который с начала военного конфликта достигал порядка 43 миллиардов долларов в год.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что страну не приглашают в НАТО. При этом вступление в альянс «по частям» даже не рассматривается, подчеркнул он.

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      Марина Совина
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