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16:29, 12 июня 2024Экономика

В ООН пожаловались на несправедливость международной торговой системы

Генсек ООН назвал несправедливой международную торговую систему

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Международная торговая система находится на грани фрагментации и не является справедливой. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем заявлении по случаю 60-летия создания Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

«Международная финансовая архитектура признана устаревшей, дисфункциональной и несправедливой. Она не смогла обеспечить безопасность развивающихся стран, погрязших в долгах. А международная торговая система сталкивается с проблемами со всех сторон, она на грани фрагментации», — пожаловался Гутерриш.

Он отметил, что за последние пять лет количество ежегодно возникающих торговых барьеров выросло почти в три раза. Основной причиной этого тренда генсек ООН назвал геополитическое соперничество, в ходе которого не учитывается положение развивающихся стран. При этом сама торговля кого-то приводит к процветанию и инновациям, а кого-то — к неравенству, зависимости и ухудшению экологии.

По мнению Гутерриша, стабильность многополярного мира в этих условиях могла бы обеспечить новая архитектура международных финансов и налогообложения, а также внедрение цифрового управления.

Тем временем лидеры «Большой семерки» нашли способ использовать замороженные активы России. Они планируют обсудить создание специального фонда на саммите в Италии, который пройдет 13-15 июня.

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      Олег Давыдов
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