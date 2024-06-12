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04:03, 12 июня 2024Экономика

В ВОЗ назвали ежегодно уносящие жизни миллионов человек четыре вида продуктов

ВОЗ: четыре вида продуктов ежегодно уносят жизни 2,7 миллиона человек в Европе

Фото: Unsplash.com

Всемирная организация здравоохранения назвала четыре вида продуктов, которые ежегодно уносят жизни 2,7 миллиона человек в Европе. Речь идет о табаке, алкоголе, ископаемом топливе и ультра-обработанных продуктах, говорится в заявлении Европейского бюро ВОЗ. Его приводит РИА Новости.

«Четыре продукта — табак, ультра-обработанные продукты, ископаемое топливо и алкоголь - являются причиной 19 миллионов смертей в год во всем мире, или 34 процента всех смертей. Только в Европейском регионе эти отрасли полностью или частично ответственны за 2,7 миллиона смертей в год», — говорится в документе.

ВОЗ отмечает, что производители объединились в небольшое количество транснациональных корпораций, что позволило им влиять на политические и правовые условия, например препятствовать принятию нормативных актов, которые могут повлиять на их прибыль.

В организации пояснили, что отраслевая тактика включает эксплуатацию уязвимых людей при помощи стратегий маркетинга, введение потребителей в заблуждение и искажение информации. Подобная ситуация угрожает достижениям общественного здравоохранения за последние сто лет.

Европейское бюро ВОЗ намерено сотрудничать с политиками для продвижения идеи о том, что люди всегда должны быть важнее прибыли, и препятствовать вредным методам ведения бизнеса, подчеркнул глава бюро Ханс Клюге.

Ранее австралийские ученые университетов Западной Австралии и Флиндерса, а также специалистов Детского института Телетон выяснили, как климатический кризис влияет на здоровье младенцев. Специалисты пришли к выводу, что изменения климата повышают риск недоношенности.

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      Марина Совина
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