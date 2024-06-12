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18:02, 12 июня 2024Бывший СССР

В России прокомментировали заявление Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ

Карасин: нужно дождаться официального заявления Пашиняна о выходе из ОДКБ

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Необходимо дождаться официального заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о решении по выходу страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал ответ армянского лидера на реплику оппозиционного депутата о положении страны в ОДКБ.

«Подобные заявления, конечно, привлекают внимание, но иногда они делаются в пылу эмоциональной перепалки в парламенте. Поэтому мы как партнер Армении по ОДКБ, наверное, должны подождать официального заявления премьер-министра, иначе это все повиснет в воздухе и создаст неопределенность. Что весьма плачевно для Армении как члена Организации Договора о коллективной безопасности», — высказался Карасин.

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что республика хочет выйти из ОДКБ. По его словам, сроки еще не определены. В ходе правительственного часа в парламенте один из оппозиционных депутатов сделал замечание, что Армения выражает недовольство ОДКБ, однако не выходит из организации. Пашинян ответил, что данный вопрос решается.

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      Алена Шевченко
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