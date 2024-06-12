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07:00, 12 июня 2024Россия

В России предрекли более частое проведения ядерных учений

Депутат Заварзин: периодичность ядерных учений России может возрасти
Владимир Федоренко

Владимир Федоренко. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Периодичность совместных ядерных учений России и Белоруссии может возрасти, предположил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. О подробностях учений нестратегических ядерных сил двух государств он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Есть программа подготовки. Это продолжение. Есть план. Он разбит по этапам. Ничего там сверхъестественного нет. Учения сложные. Поэтому оттачивать, оттачивать и еще раз оттачивать. Безусловно, должен быть подготовлен высочайший личный состав всех уровней», — высказался Заварзин.

По моему мнению, периодичность этих учений может возрастать. Мы никого не пугаем, но мы говорим о том, что все должно быть отточено до йоты

Виктор Заварзинчлен комитета Госдумы по обороне

11 июня Минобороны России сообщило о начале второго этапа учений нестратегических ядерных сил совместно с Белоруссией. Во время тренировки отработают вопросы подготовки Вооруженных сил двух стран к боевому применению нестратегического (тактического) ядерного оружия. В оборонном ведомстве уточнили, что учения проводятся для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.

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