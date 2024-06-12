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12:48, 12 июня 2024Россия

Захарова объяснила значение патриотизма и русского характера

Представитель МИД Захарова: патриотизм означает преданность своей профессии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Патриотизм, в том числе, означает преданность делу и профессии, которую человек выбрал. Об этом, объясняя значение патриотизма и русского характера, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Своим мнением она поделилась в эфире Первого канала.

«Я бы еще добавила, понимание, что ты это делаешь не только для себя, но, что это часть дела большой страны, большого народа», — сказала она.

Пресс-секретарь министра иностранных дел, отвечая на вопрос о русском характере, сказала, что с ним соотносятся такие слова, как «залихватский», «с удалью», «где-то, наверное, бесшабашный».

В среду, 12 июня, в стране отмечается День России. Он объявлен выходным для тех, кто работает по пятидневному графику.

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      Анастасия Шейкина
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