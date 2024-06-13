Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:10, 13 июня 2024Россия

13 июня: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Фото: Yana Basova / Shutterstock / Fotodom       

13 июня в мире отмечается День маленького путешествия и Международный день распространения информации об альбинизме. Православные верующие празднуют Вознесение Господне и вспоминают мученика Ермия Команского. «Лента.ру» выяснила, какие еще праздники отмечают 13 июня и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в мире

Международный день распространения информации об альбинизме

Праздник учредили по инициативе ООН в декабре 2014 года. Альбинизм — редкое генетическое различие, которое выражается в недостатке пигмента меланина в волосах, коже и глазах. Недостаток меланина делает людей с альбинизмом уязвимыми по отношению к солнечным лучам и яркому свету, почти все из них страдают от проблем со зрением и предрасположены к раку кожи.

Фото: Finbarr O'Reilly FB / SN / Reuters

Альбиносы по всему миру сталкиваются с дискриминацией из-за своего внешнего вида. Частая причина насилия — ошибочные представления, мифы и суеверия, заложенные в культуре разных народов. Праздник призван напомнить общественности, что люди с альбинизмом имеют равные права со всеми остальными жителями планеты.

Какие еще праздники отмечают в мире 13 июня

  • Дeнь швeйнoй мaшинки;
  • День маленького путешествия;
  • Мeждунapoдный дeнь мeтaния тoпopa;
  • Дeнь бoжьиx кopoвoк;
  • День писателя в Аргентине;
  • День любителей кексов в США.

Какой церковный праздник сегодня

Вознесение Господне

Согласно священному писанию, в течение 40 дней после своего воскресения Иисус Христос пребывал на Земле со своими учениками. После этого он покинул землю и вознесся на небо. В Царстве небесном Христос воссел по правую руку от Бога Отца, чтобы приготовить всем своим последователям место в Раю.

Считается, что в этот день Христос физически расстался с людьми до своего второго пришествия, однако незримо он никогда не покидал человечество

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

День памяти мученика Ермия Команского

Согласно преданию, мученик Ермий жил во II веке в городе Команы. Долгое время он служил в римской армии, но тайно исповедовал христианство. Когда император Антонин Пий издал приказ о гонении на христиан, к тому времени уже немолодой Ермий предстал перед судом. За преданность вере его пытали, но святой чудом оставался невредим. В очередной раз, истязая мученика, палачи разом ослепли и взмолились о помощи. Тогда старец велел им подойти, положил на них руки и исцелил от недуга. Узнав об этом, правитель города сам казнил Ермия. После этого христиане тайно похоронили святого.

Какие еще церковные праздники отмечают 13 июня

  • День памяти святого мученика Философа Александрийского;
  • День памяти мучеников, пострадавших от рук персов в долине Ферейдан;
  • День памяти священномученика Философа Орнатского и сыновей его, мучеников Бориса и Николая.

Приметы на 13 июня

  • Много росы вечером — к жаркой погоде на следующий день;
  • Пчелы роем летают над цветущей рябиной — на следующий день погода будет ясная;
  • Пасмурная погода в этот день — к морозной зиме.

Кто родился 13 июня

Сестры-близнецы Олсен

Ashley Olsen (L) and Mary-Kate Olsen arrive at the Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala (Met Gala).

Ashley Olsen (L) and Mary-Kate Olsen arrive at the Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala (Met Gala).. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Эшли и Мэри-Кейт Олсен (38 лет) — американские актрисы, известные по детским ролям фильмах «Двое: Я и моя тень», «Паспорт в Париж» и в сериале «Полный дом».

Сегодня сестры Олсен владеют собственным брендом одежды The Row и развивают другие бизнес-проекты. В 2021 году состояние близняшек оценили в 500 миллионов долларов.

Григорий Перельман

Григорий Перельман (58 лет) — российский математик, доказавший гипотезу Пуанкаре. В настоящее время это единственная решенная математическая проблема из семи задач тысячелетия. В 2007 году газета Sunday Telegraph опубликовала список «100 ныне живущих гениев», в котором Григорий Перельман занял девятое место. В 2010-м Математический институт Клэя отметил труд ученого «Премией тысячелетия» в один миллион долларов США. Перельман не принял этот приз.

Кто еще родился 13 июня

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Анасян
      Обсудить
      Последние новости

      «Большая семерка» отправит Украине 50 миллиардов долларов. Их выделят за счет замороженных активов России

      Суд получил дело о крупнейшей взятке в истории современной России

      57-летняя Сальма Хайек показала фигуру в пестром купальнике

      На Украине предсказали последствия генерального сражения с Россией

      В МИД высказались о подготовке НАТО к столкновению с Россией

      В России приостановили торги еще одной валютой

      Месси сравнил чемпионаты мира и Европы

      Аварийное отключение электроэнергии произошло в Белгородском районе

      Известная баскетболистка совратила 15-летнюю подопечную

      Суд рассмотрит жалобу на арест генерала Шамарина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше