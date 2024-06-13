Дочь Дольфа Лундгрена показала фигуру в купальнике

28-летняя дочь актера Дольфа Лундгрена Ида Лундгрен показала фигуру в купальнике

Дочь американского актера и режиссера шведского происхождения Дольфа Лундгрена Ида Лундгрен снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя модель и актриса предстала на размещенных кадрах в белом купальнике на тонких бретелях и с глубоким декольте. В одном видео наследница 66-летнего артиста показала фигуру с разных ракурсов, позируя у побеленной стены с кокосом в руках и ожерельем на шее.

В свою очередь, во втором ролике девушку запечатлели на пляже. Она стояла на прибрежном камне на фоне моря, придерживая руками распущенные волосы, а затем опустилась на корточки.

В мае 23-летняя дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу посетила Каннский кинофестиваль во Франции в прозрачном платье без бюстгальтера.