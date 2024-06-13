Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:47, 13 июня 2024Ценности

Кайли Дженнер снялась без штанов

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в блестящем боди

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась без штанов для рекламы напитков Sprinter Vodka soda. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 26-летняя знаменитость предстала, сидя у открытого холодильника, заполненного черешней и банками. При этом она была одета в блестящее серебристое боди и прозрачные босоножки. Кроме того, звезде сделали укладку и макияж в нейтральных тонах.

Ранее в июне Кайли Дженнер обеспокоила фанатов чрезмерной худобой на новом фото. Знаменитость поделилась снимком с отдыха на Майорке. На размещенном кадре она позировала вместе с сестрой, моделью Кендалл Дженнер.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Под Киевом после ракетного удара России больше суток горит некий объект. На место ЧП перебросили четыре пожарных поезда

      Раскрыто влияние атаки дронов на работу аэропорта в Ярославле

      Пашинян обвинил оппозицию в атаке на государственность Армении

      В России произошло сильное землетрясение

      Пашинян объяснил невозможность своего визита в Белоруссию

      В России возбудили новое дело против воюющего на Украине ингушского боевика

      В мире спрогнозировали сроки пикового спроса на нефть

      Билли Айлиш стала жертвой популярного дейтингового тренда

      В России начали розыск телеведущей Лазаревой по уголовной статье

      В одном действии России усмотрели сигнал Путина для США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше