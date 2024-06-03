Американская телезвезда Кайли Дженнер обеспокоила фанатов чрезмерной худобой на новом фото. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость поделилась снимком с отдыха на Майорке. На размещенном кадре она предстала вместе со своей сестрой, моделью Кендалл Дженнер. Так, предпринимательница была одета в красный топ с глубоким декольте, а манекенщица — в бежевый.

Поклонники обратили внимание на внешний вид бизнесвумен в комментариях под постом. «Кайли выглядит очень худой. Она никогда такой не была», «Как будто ей самой нравится ее костлявый вид», «Из-за потери веса ее имплантаты выглядят очень странно», «Я даже не осознавал, насколько она тощая. Вы можете видеть все кости!», «Ее возлюбленный такой же костлявый», — писали они.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер снялась в откровенном виде и показала фото подписчикам. Телезвезда опубликовала серию снимков, на которых позировала в облегающем платье серо-коричневого цвета без бюстгальтера.