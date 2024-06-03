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11:47, 3 июня 2024Ценности

Кайли Дженнер снялась в облегающем платье без бюстгальтера

Телезвезда Кайли Дженнер снялась в облегающем платье без бюстгальтера

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя предпринимательница поделилась серией снимков с отдыха на яхте у берегов Майорки. На размещенных фото знаменитость предстала в облегающем платье серо-коричневого цвета без бюстгальтера, держа в одной руке бокал с напитком.

При этом она сделала легкий макияж, нанеся на губы нюдовую помаду, и распустила волосы. Кроме того, бизнесвумен надела объемные золотые серьги, кольцо и браслет.

В мае Кайли Дженнер спровоцировала слухи о помолвке с актером Тимоти Шаламе. В завирусившемся на платформе TikTok видео фанаты обратили внимание на то, что телезвезда теперь носит на безымянном пальце правой руки кольцо с бриллиантом.

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      Мария Винар
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