Крупный банк предупредил о замедлении прироста инвестиций в России

Райффайзенбанк: инвестиции в России замедлят рост ближе к концу года

Инвестиции в России замедлят рост ближе к концу 2024 года. Об этом в записке о динамике инвестиций предупредили аналитики Райффайзенбанка.

Эксперты крупного банка отмечают, что динамика инвестиций в первом квартале 2024-го росла преимущественно за счет низкой базы (плюс 14,5 процента в годовом выражении). Наибольший вклад при этом внесли вложения в химическую промышленность, транспортировку и хранение, связь и информационный сектор, а ключевым фактором инвестиционного спроса остался бюджетный стимул.

По мнению представителей Райффайзенбанка, итоговый рост инвестиций по итогам года окажется скромнее, чем в 2023-м, из-за жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), перегрева экономики, при котором дополнительные инвестиции уже не кажутся столь необходимыми, а также трудностей с импортом высокотехнологичной продукции.

В Минэкономразвития также ждут, что рост инвестиций замедлится с 9,8 до 2,3 процента, несмотря на госстимулирование НИОКР, покрытие возможных рисков компаний и льготное кредитование. Как заявил глава ведомства Максим Решетников, аналитиков смущает, что во втором квартале притормозился импорт.

«У нас есть подозрения, что это импорт инвестиционный. И это тоже тревожно», — пояснил он и выразил надежду, что поступления товаров вырастут в третьем квартале.

В начале года Минэкономразвития задумали разрешить компаниям, нарушившим требования надзорных органов, направлять средства на инвестиции вместо уплаты штрафов. Такая же инициатива, но в отношении бюджетных организаций, содержится в правительственной концепции совершенствования контрольной деятельности до 2026 года, и, если эксперимент окажется удачным, его могут распространить и на бизнес. С нарушителем будет заключаться специальное соглашение, в котором будет прописана дорожная карта по устранению недочетов. Если в оговоренный срок устранения не произойдет, штраф все же придется уплатить.