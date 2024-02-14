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13:29, 14 февраля 2024Экономика

Штрафы для бизнеса задумали заменить инвестициями

Бизнесу в РФ предложат направлять средства на инвестиции вместо уплаты штрафов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Минэкономразвития задумали разрешить компаниям, нарушившим требования надзорных органов, направлять средства на инвестиции вместо уплаты штрафов. О разработке концепции соответствующего законопроекта рассказал «Ведомостям» замглавы ведомства Алексей Херсонцев.

Такая же инициатива, но в отношении бюджетных организаций содержится в правительственной концепции совершенствования контрольной деятельности до 2026 года, и, если эксперимент окажется удачным, его могут распространить и на бизнес, говорится в публикации. Принятие документа потребует внесения изменений в закон о госконтроле и КоАП.

Согласно концепции, при переводе штрафов в инвестиции с нарушителем будет заключаться специальное соглашение, в котором будет прописана дорожная карта по устранению недочетов. Сведения о заключении соглашения будут заносить в единый реестр контрольных мероприятий, чтобы за его реализацией следила прокуратура. Если в оговоренный срок устранение не произойдет, штраф все же придется выплатить.

Как считает замминистра, мера может быть интересна крупным предприятиям, поскольку от них для исправления ситуации часто требуются значительные инвестиции. «В таких случаях можно бесконечно приходить и штрафовать предприятия, но нарушения не устраняются, только растет количество штрафов», — указал Херсонцев.

Эксперты считают идею актуальной, но сомневаются в возможности ее реализовать. Возникает множество вопросов, требующих проработки, в том числе о том, кто будет определять подрядчиков и поставщиков для освоения инвестиций, отмечает партнер адвокатского бюро «Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры» Денис Быканов. Юрист МКА «Князев и партнеры» Михаил Ганущак также увидел противоречие предлагаемой меры с планами Минфина ежегодно увеличивать поступления в бюджетную систему от штрафов. В 2022 году общий размер административных штрафов бизнеса вырос в России в 1,8 раза, до 54 миллиардов рублей, писало РБК.

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      Дмитрий Воронин
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