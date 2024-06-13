Продавщица из России выиграла миллион в лотерею и решила погасить кредиты

Продавщица из Волгограда выиграла миллион в лотерею и решила погасить кредиты

Продавщица из Волгограда выиграла миллион рублей в лотерею. Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что женщина оказалась разглашать свое имя и публиковать фото в СМИ. Она лишь рассказала, что работает в магазине в российском городе и иногда покупает лотерейные билеты.

Это был первый серьезный выигрыш россиянки. При этом она уже знает, куда пойдут выигранные деньги: женщина решила погасить свои кредиты.

Ранее пенсионер из Нижегородской области выиграл в лотерею пять миллионов рублей. Россиянин уже много лет увлекается игрой в лотерею и не раз в нее выигрывал. В Москву за выигрышем поехал не сам мужчина, а его дочь и внук.