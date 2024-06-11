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16:12, 11 июня 2024Моя страна

Пенсионер из России выиграл в лотерею миллионы рублей

Пенсионер из Нижегородской области выиграл в лотерею пять миллионов рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Пенсионер из Нижегородской области выиграл в лотерею пять миллионов рублей. Об этом пишет RuNews24.

Отмечается, что россиянин уже много лет увлекается игрой в лотерею и не раз в нее выигрывал. В Москву за выигрышем поехал не сам мужчина, а его дочь и внук.

Выигрыш он планирует разделить между членами семьи.

Ранее житель Новосибирска выиграл в лотерею 30 миллионов рублей и улетел на Мальдивы. Обладателем крупного приза стал россиянин Михаил Т. Сейчас он живет один в общежитии и работает водителем. Несколько лет назад мужчина потерял жену.

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      Фариза Бацазова
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