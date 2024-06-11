Пенсионер из России выиграл в лотерею миллионы рублей

Пенсионер из Нижегородской области выиграл в лотерею пять миллионов рублей

Пенсионер из Нижегородской области выиграл в лотерею пять миллионов рублей. Об этом пишет RuNews24.

Отмечается, что россиянин уже много лет увлекается игрой в лотерею и не раз в нее выигрывал. В Москву за выигрышем поехал не сам мужчина, а его дочь и внук.

Выигрыш он планирует разделить между членами семьи.

Ранее житель Новосибирска выиграл в лотерею 30 миллионов рублей и улетел на Мальдивы. Обладателем крупного приза стал россиянин Михаил Т. Сейчас он живет один в общежитии и работает водителем. Несколько лет назад мужчина потерял жену.