Российский военный сбил два дрона ВСУ во время штурма опорного пункта

Боец 2-й Таманской дивизии сбил два дрона ВСУ во время штурма на купянском направлении

Раненный в ногу боец 2-й Таманской дивизии Вооруженных сил России сбил два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время штурма опорного пункта на купянском направлении. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Симонов в своем Telegram-канале.

«Оставшись наедине с противником, боец в одиночку продолжает штурм опорного пункта ВСУ на купянском направлении. Возле лесопосадки его настигает FPV-дрон. Он получает ранение в ногу и отползает под деревья, продолжая вести огонь по противнику», — написал он.

По словам военкора, штурмовика попытались атаковать еще два беспилотника, однако ему удалось подбить их огнем из автомата. После этого военный остался ждать подхода второй штурмовой группы.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские штурмовые бригады Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» продвинулись в сторону села Константиновка под Угледаром. В оборонном ведомстве подчеркнули, что взятие населенного пункта затруднит снабжение украинских подразделений.