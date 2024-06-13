Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:27, 13 июня 2024Бывший СССР

Российский военный сбил два дрона ВСУ во время штурма опорного пункта

Боец 2-й Таманской дивизии сбил два дрона ВСУ во время штурма на купянском направлении

Кадр: Telegram-канал «Позывной Брюс»

Раненный в ногу боец 2-й Таманской дивизии Вооруженных сил России сбил два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время штурма опорного пункта на купянском направлении. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Симонов в своем Telegram-канале.

«Оставшись наедине с противником, боец в одиночку продолжает штурм опорного пункта ВСУ на купянском направлении. Возле лесопосадки его настигает FPV-дрон. Он получает ранение в ногу и отползает под деревья, продолжая вести огонь по противнику», — написал он.

По словам военкора, штурмовика попытались атаковать еще два беспилотника, однако ему удалось подбить их огнем из автомата. После этого военный остался ждать подхода второй штурмовой группы.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские штурмовые бригады Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» продвинулись в сторону села Константиновка под Угледаром. В оборонном ведомстве подчеркнули, что взятие населенного пункта затруднит снабжение украинских подразделений.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В России вскрыли масштабную схему хищения на миллиард рублей. Аферисты получали поддельные документы из Европы

      Дешевая обувь неожиданно стала модной и подорожала на десятки тысяч рублей

      Популярный российский блогер продаст свою квартиру за десятки миллионов рублей

      В столице российского региона объявили ракетную опасность

      В Москве начали чаще использовать вторсырье для производства

      Вероятность создания смартфона от Tesla оценили

      В Пентагоне оценили возможность ударов ВСУ американским оружием вглубь России

      Раскрыты дата и место проведения российского аналога «Евровидения»

      В Европе поплыли помойки

      Пентагон назвал ориентировочный срок отправки Украине F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше