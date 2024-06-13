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23:21, 13 июня 2024Россия

Украинский беспилотник уничтожили над российским регионом

МО РФ: попытка теракта с помощью дрона ВСУ пресечена в Белгородской области

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), с помощью которого была предпринята попытка теракта, уничтожили в Белгородской области. Действия украинской стороны в российском регионе пресечены, сообщило Минобороны России в Telegram.

«В 22:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские дроны-камикадзе атаковали село Маломихайловка. По его словам, один из беспилотников сдетонировал возле продуктового магазина, четыре человека пострадали.

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      Александра Синицына
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