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09:50, 13 июня 2024Экономика

В России введут ГОСТы для маркетплейсов

Глава Роскачества Протасов: ГОСТы для маркетплейсов в России введут в 2025 году

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В 2025 году в России появятся ГОСТы (государственные стандарты, которые включают в себя требования властей к качеству товаров) для маркетплейсов. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов, его слова приводит РИА Новости.

В настоящее время в техническом комитете по стандартизации ретейла ведется разработка отдельных семейств ГОСТов для работы российских маркетплейсов. Завершить процесс планируется в следующем году, уточнил руководитель ведомства.

В Роскачестве, добавил он, хотят стандартизировать работу маркетплейсов с пунктами выдачи заказов (ПВЗ) и поставщиками товаров. В ведомстве рассчитывают за счет введения ГОСТов снизить вероятность конфликтов подобных онлайн-площадок с контрагентами и улучшить качество работы на таких ресурсах. Протасов также заявил, что в Роскачестве поддерживают идею о госрегулировании работы маркетплейсов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин счел необходимым аккуратное регулирование деятельности маркетплейсов в стране. По его словам, за последнее время у клиентов подобных онлайн-площадок накопилось множество вопросов к ним. Речь, в частности, идет о частых изменениях в условиях договора, комиссиях за возврат товара и различных ограничениях продавцов при работе на таких ресурсах.

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