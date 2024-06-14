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02:40, 14 июня 2024Мир

«Это немыслимо». Трамп возмутился прибытием российских военных кораблей на Кубу. Как власти США отреагировали на учения?

Трамп: прибытие российских военных кораблей в Гавану немыслимо

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп после встречи в Конгрессе с сенаторами-республиканцами возмутился прибытием в порт Гаваны кораблей Военно-морского флота России.

По его словам, он хочет видеть американские вооруженные силы мощными, «что деньги не тратят попусту по всему миру».

Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо

Дональд Трампэкс-президент США
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Корабли прибыли на Кубу 12 июня

12 июня в порт кубинской столицы зашла эскадра из атомной подводной лодки (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России «Казань», фрегата «Адмирал Горшков» и спасательного буксира «Николай Чикер». С российского фрегата были произведены залпы в знак приветствия. Он будет открыт для посещения с 13 по 15 июня.

Министерство Революционных вооруженных сил Кубы уверяло, что на всех кораблях отсутствует ядерное оружие, поэтому их прибытие на остров «не представляет угрозы для региона».

Кубинская сторона подчеркивала, что визит соответствует историческим дружественным отношениям между Москвой и Гаваной, а также «международным правилам, государством-участником которых является Куба». Визит завершится 17 июня.

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США не увидели угрозы, но отправили на Кубу подлодку

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх назвала российские учения на Кубе «серьезным, но не представляющим угрозы для Соединенных Штатов» событием. При этом она подчеркнула, что Вашингтон внимательно следит за их ходом учений.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан добавил к этому, что Вашингтон наблюдал подобную активность ранее и столкнется с ней и в будущем.

Мы внимательно следим за этим. Посмотрим, как это будет развиваться. Но мы видели подобное ранее, ожидаем, что увидим и впредь

Джейк Салливанпомощник президента США по национальной безопасности

Тем не менее, США на фоне визита отряда российских кораблей в порт Гаваны отправили направили на Кубу подлодку USS Helena. Американское командование заверило, что подлодка находится в заливе на Кубе в рамках планового визита.

При этом агентство Associated Press (AP) отмечает, что американская подлодка прибыла в залив Гуантанамо, чтобы продемонстрировать силу в ответ на прибытие туда кораблей России.

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23 мая 2024

Москва призвала США не волноваться из-за учений России на Кубе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва не видит никаких поводов для беспокойства из-за учений Военно-морского флота (ВМФ) на Кубе.

Военные учения — это нормальная практика, в самых разных регионах мира — это тоже нормальная практика для государств, тем более для такой крупной морской державы

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

В начале июня западные СМИ писали, что Россия перебрасывает корабли и самолеты для проведения военных учений в Карибском бассейне в ближайшие недели. Отмечалось, что учения станут частью ответа Москвы на поддержку Украины со стороны США.

Как писали издания, в Белом доме данный факт не вызвал тревоги также потому, что Россия ежегодно отправляла корабли в Западное полушарие с 2013 по 2020 год.

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      Марина Совина
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