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16:10, 14 июня 2024Россия

Минобороны сообщило о десятках сдавшихся в плен солдат ВСУ

Минобороны: за неделю 46 украинских солдат сдались в плен

Фото: Alina Smutko / Reuters

За неделю в плен сдались 46 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). О десятках военных сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции за период с 8 по 14 июня.

Военное ведомство напомнило, что за указанный период Вооруженными силами России были взяты три населенных пункта в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской области.

Совокупные потери украинских войск на всех направлениях составили до 12 240 человек, утверждает министерство.

14 июня Минобороны сообщило о 19 групповых ударах, нанесенных российскими войсками по украинским объектам в ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергетике. Помимо этого, были поражены места хранения боеприпасов и пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников.

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      Алан Босиков
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