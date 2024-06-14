Минобороны России отчиталось об ответных ударах по украинским объектам

Российские войска за неделю нанесли 19 групповых ударов по украинским объектам в ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергетике. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
«С 8 по 14 июня текущего года в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.
В результате ударов оказались поражены объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников, а также склады боеприпасов и авиационных средств поражения.
Помимо того, Вооруженные силы России ударили по хранилищам крылатых ракет Storm Shadow, поставляемых с Запада.
Накануне стало известно, что Россия ударила по месту сбора бойцов Вооруженных сил Украины, которые пытались сформировать вторую линию обороны на своих позициях в зоне проведения специальной военной операции.