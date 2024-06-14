Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:10, 14 июня 2024Россия

Минобороны России отчиталось об ответных ударах по украинским объектам

Минобороны сообщило о 19 групповых ударах по украинским объектам в зоне СВО
СюжетРоссийские войска

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска за неделю нанесли 19 групповых ударов по украинским объектам в ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергетике. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«С 8 по 14 июня текущего года в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО? И почему им говорят, что этого делать нельзя
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО?И почему им говорят, что этого делать нельзя
26 февраля 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

В результате ударов оказались поражены объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников, а также склады боеприпасов и авиационных средств поражения.

Помимо того, Вооруженные силы России ударили по хранилищам крылатых ракет Storm Shadow, поставляемых с Запада.

Накануне стало известно, что Россия ударила по месту сбора бойцов Вооруженных сил Украины, которые пытались сформировать вторую линию обороны на своих позициях в зоне проведения специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Люди находятся под завалами, есть погибшие и раненые

      В России резко выросла разница курсов при покупке и продаже валюты

      Появились подробности о спасении людей из-под завалов дома в Шебекино после удара ВСУ

      В Госдуме назвали последствия отказа Киева от условий Путина

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Складные смартфоны Samsung подорожают

      Власти Турции задумали налоговую реформу

      ВСУ за день обстреляли три населенных пункта в Курской области

      США введут санкции против одного израильского движения из-за Газы

      Туристы назвали цены на пляжные туалеты в Сочи «обдираловкой»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше