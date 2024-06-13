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08:16, 13 июня 2024Россия

Минобороны заявило об ударе по месту сбора ВСУ

МО РФ: «Град» ударил по месту сбора ВСУ для формирования второй линии обороны
СюжетМинобороны

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress

Россия ударила по месту сбора бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались сформировать вторую линию обороны на своих позициях в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Там уточнили, что удары наносились артиллерией группировки войск «Запад». Тогда реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» нанесла удар по живой силе противника, который стягивал на позиции для формирования линии обороны.

Координаты цели удалось получить от разведчиков, которые, в том числе, изучали местность с помощью беспилотных летательных аппаратов. «В результате точного накрытия цели неуправляемыми 122-миллиметровыми осколочно-фугасными реактивными снарядами, потери украинских националистов составили до 30 военнослужащих убитыми и ранеными», — добавили в министерстве.

Днем ранее, 12 июня, оборонное ведомство опубликовало кадры поражения дивизиона украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПТ в Полтавской области при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Армией были уничтожены две пусковые установки и радиолокационные станции, а также зафиксирована вторичная детонация пораженных объектов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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