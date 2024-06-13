Минобороны заявило об ударе по месту сбора ВСУ

МО РФ: «Град» ударил по месту сбора ВСУ для формирования второй линии обороны

Россия ударила по месту сбора бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались сформировать вторую линию обороны на своих позициях в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Там уточнили, что удары наносились артиллерией группировки войск «Запад». Тогда реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» нанесла удар по живой силе противника, который стягивал на позиции для формирования линии обороны.

Координаты цели удалось получить от разведчиков, которые, в том числе, изучали местность с помощью беспилотных летательных аппаратов. «В результате точного накрытия цели неуправляемыми 122-миллиметровыми осколочно-фугасными реактивными снарядами, потери украинских националистов составили до 30 военнослужащих убитыми и ранеными», — добавили в министерстве.

Днем ранее, 12 июня, оборонное ведомство опубликовало кадры поражения дивизиона украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПТ в Полтавской области при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». Армией были уничтожены две пусковые установки и радиолокационные станции, а также зафиксирована вторичная детонация пораженных объектов.