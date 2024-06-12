ВС России поразили дивизион ЗРК С-300 ВСУ ударом «Искандера-М»

Минобороны рассказало о поражении ЗРК С-300 ВСУ с помощью ОТРК «Искандер-М»

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры поражения дивизиона украинского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПТ в Полтавской области при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».

По словам оборонного ведомства, Российской армией были уничтожены две пусковые установки и радиолокационные станции, а также зафиксирована вторичная детонация пораженных объектов.

Ранее в Минобороны заявили о том, что в зоне проведения спецоперации за минувшие сутки удалось поразить девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах боевых действий.