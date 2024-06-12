Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:15, 12 июня 2024Россия

Минобороны заявило о перехвате девяти американских ракет ATACMS

МО: силы ПВО перехватили девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS

Фото: U.S. Army / Wikimedia

В зоне проведения спецоперации за минувшие сутки удалось поразить девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом в среду, 12 июня, журналистам сообщили в Минобороны.

Ракеты производства США перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО). Они же поразили две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, три реактивных снаряда «Ольха» и 61 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 113-ти районах боевых действий.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена запретила Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин провел совещание с министром обороны и начальником Генштаба. Что они обсуждали?

      Момент аварии с автобусом в Пермском крае сняли на видео от первого лица

      Бывший футболист сборной России оценил перспективы Дзюбы в РПЛ

      Минобороны заявило о перехвате девяти американских ракет ATACMS

      Азербайджан сообщил о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха

      Премьер Греции заявил об отсутствии планов поставок истребителей на Украину

      Экс-офицер армии США поделился впечатлениями от интервью с пленными азовцами

      В российском регионе произошло крупное ДТП с пассажирским автобусом

      Россия нанесла удар по пяти бригадам ВСУ и теробороны в Харьковской области

      Лавров предупредил об угрозе возрождения нацизма из-за политики США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше