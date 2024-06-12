Минобороны заявило о перехвате девяти американских ракет ATACMS

МО: силы ПВО перехватили девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS

В зоне проведения спецоперации за минувшие сутки удалось поразить девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом в среду, 12 июня, журналистам сообщили в Минобороны.

Ракеты производства США перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО). Они же поразили две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, три реактивных снаряда «Ольха» и 61 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 113-ти районах боевых действий.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена запретила Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории.