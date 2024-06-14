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14:45, 14 июня 2024Россия

Москвичей пригласили попробовать уникальные блюда от шеф-повара со звездой Michelin

Москвичи попробуют уникальные блюда от шеф-повара Дзаго и авторов «Дзена»
Мирко Дзаго

Мирко Дзаго . Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Платформа «Дзен» и «VK Сообщества» открыли пространство на Малой Бронной улице в центре Москвы, где россияне смогут попробовать уникальные блюда из специального меню от шеф-повара со звездой Michelin Мирко Дзаго и лучших авторов платформы. Сделать это можно с 14 июня по 13 сентября, рассказали «Ленте.ру» организаторы.

Пространство станет местом встречи для ценителей гастрономии и создателей контента. Специально для «Дзен Кафе by BRO&N» Дзаго и топовые авторы «Дзена» разработали десять уникальных блюд и пять напитков, среди которых коктейль Lady in Red от актрисы Александры Ребенок, салат с персиком, брезаолой и сыром Примо Сале «Красивая жизнь» от автора «Дзена» Екатерины Юлкиной, а также окрошка с ростбифом и сывороткой «Окрошку ешь» от актрисы и режиссера Анны Цукановой-Котт.

В течение лета меню будет ежемесячно обновляться, предоставляя гостям возможность открыть для себя новые вкусовые сочетания.

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      Анастасия Алимпиева
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