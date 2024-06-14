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19:52, 14 июня 2024Россия

Мужчина погиб при обстреле российского региона со стороны Украины

При обстреле ВСУ города Суджа в Курской области погиб мирный житель

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Суджа в Курской области, в результате атаки погиб один мирный житель. Об этом сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, обстрелам подверглись сразу город Суджа и два села — Гончаровка и Заолешенка. Помимо одного погибшего еще два человека получили ранения, их доставили в Суджанскую ЦРБ.

«На одной из улиц Суджи в результате прямого попадания разрушен жилой дом, повреждена летняя кухня. Пожарные команды ведут борьбу с огнем», — добавил чиновник.

За ночь над шестью регионами России сбили 87 беспилотников. Средства противовоздушной обороны перехватили 70 дронов над Ростовской областью, по два — над Белгородской и Волгоградской областями, по шесть — над Курской и Воронежской областями, один — над Крымом.

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      Никита Абрамов
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