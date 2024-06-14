На Украине допустили приглашение России на новый саммит мира

Киев допускает различные форматы участия Москвы в новом саммите мира. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает в Telegram издание «Зеркало недели».
«Мы не исключаем этого — если страны, которые разделяют общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это до России, и она будет не диктовать свои условия, а слушать сообщество, можем говорить также и об определенных форматах ее участия», — заявил чиновник.
Он добавил, что при этом работа следующего саммита должна основываться на итогах первой мирной конференции.
Ранее Владимир Зеленский назвал предложение Москвы по урегулированию конфликта ультиматумом. По его словам, в озвученных инициативах нет новых предложений.