На Украине выдвинули условия по получению 50 миллиардов долларов

Минфин Украины: Киев выдвинул условия по получению 50 миллиардов долларов

Украина выдвинула условия по получению 50 миллиардов долларов в рамках решения стран «Большой семерки» (G7). Об этом сообщил глава Минфина страны Сергей Марченко изданию Liga.net.

«У нас было несколько условий. Эти деньги мы должны получить в этом году. Эти деньги должны носить безусловный характер. И эти деньги должны быть направлены на любые цели и расходы, в которых Украина нуждается. К нам прислушались», — проинформировал он.

Марченко также назвал решение G7 историческим, которое дает Украине возможность «выдохнуть». По его словам, теперь Киев может планировать, направляя ресурс на приоритетные потребности, в том числе сферу безопасности и обороны. При этом министр финансов признал, что это политическое решение, а механизм получения средств еще будет дорабатываться.

Ранее стало известно о достижении принципиальной договоренности стран G7 о предоставлении Киеву нового пакета финансовой помощи на общую сумму 50 миллиардов долларов. При этом большая часть кредита будет предоставлена Киеву со стороны США.