Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:53, 14 июня 2024Россия

В России предрекли Европе проблемы из-за новых баз для поставок оружия Украине

Сенатор Климов: новые базы для поставок оружия Украине доставят проблемы ЕС

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Новые военные базы НАТО для поставок оружия Украине доставят проблем странам ЕС, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на планы военного блока создать дополнительные хабы.

«Это приведет к тому, к чему привело предшествующее расширение НАТО. Еще больше будет проблем с обеспечением общеевропейской безопасности, которая как таковая отсутствует, еще больше будет взрывоопасных моментов, в том числе неконтролируемых, еще больше усилится неоколониальное господство США на территории государств континентальной Европы», — сказал сенатор.

Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, НАТО хочет создать новые военные базы в Польше, Румынии и Словакии, чтобы координировать поставки оружия Украине. По его мнению, эти хабы могут стать военными целями. Политик добавил, что Будапешт не хочет в этом участвовать, поскольку опасается за свою безопасность.

По словам Орбана, «31 страна НАТО из 32 хочет победить Россию», поскольку считает это единственной возможностью завершить военный конфликт на территории Украины. Венгрия же считает, что «на поле боя не существует решения», и Будапешт выступает на стороне мира, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по военному объекту в районе аэропорта Киева. В украинской столице прогремели взрывы

      Москвичам пообещали самый дождливый июнь в истории метеонаблюдения

      В Крыму проведут суд о блокаде полуострова Украиной

      В России захотели запретить эвакуировать автомобили с одним знаком

      Назван секрет успеха Ольги Бузовой

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Москвич сломал позвоночник из-за побега от родственников невесты

      Путин назвал последствия для Запада и Киева при отказе от российских условий мира

      Назван возможный уровень повышения цен после санкций США

      Секретный китайский космический корабль захватил спутник

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше