В России предрекли Европе проблемы из-за новых баз для поставок оружия Украине

Сенатор Климов: новые базы для поставок оружия Украине доставят проблемы ЕС

Новые военные базы НАТО для поставок оружия Украине доставят проблем странам ЕС, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на планы военного блока создать дополнительные хабы.

«Это приведет к тому, к чему привело предшествующее расширение НАТО. Еще больше будет проблем с обеспечением общеевропейской безопасности, которая как таковая отсутствует, еще больше будет взрывоопасных моментов, в том числе неконтролируемых, еще больше усилится неоколониальное господство США на территории государств континентальной Европы», — сказал сенатор.

Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, НАТО хочет создать новые военные базы в Польше, Румынии и Словакии, чтобы координировать поставки оружия Украине. По его мнению, эти хабы могут стать военными целями. Политик добавил, что Будапешт не хочет в этом участвовать, поскольку опасается за свою безопасность.

По словам Орбана, «31 страна НАТО из 32 хочет победить Россию», поскольку считает это единственной возможностью завершить военный конфликт на территории Украины. Венгрия же считает, что «на поле боя не существует решения», и Будапешт выступает на стороне мира, добавил он.

