Названа цена самого дешевого дома в Крыму

Самый дешевый дом в Крыму стоит 350 тысяч рублей

Наиболее доступный частный дом в Крыму стоит 350 тысяч рублей. Цену самого дешевого жилья в этой категории «Ленте.ру» назвали эксперты компании «Домус».

В рамках указанного бюджета можно купить небольшой дачный дом площадью 20 квадратных метров. Объект находится в поселке городского типа Красногвардейское. Постройка располагается на участке площадью семь соток.

Отмечается, что на данный момент в Крыму экспонируется около 1,9 тысячи домов дешевле пяти миллионов рублей. При этом гораздо реже на рынке встречаются дорогие объекты стоимостью выше 100 миллионов рублей — всего 351 лот.

Ранее эксперты рынка недвижимости раскрыли стоимость аренды самого дорогого дома в Подмосковье. Месяц проживания в нем обойдется в 8,8 миллиона рублей.