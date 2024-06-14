Объем вложений в угольные шахты ДНР и ЛНР оценили

РБК: в угольные шахты ДНР и ЛНР инвестируют более 65 миллиардов рублей

Арендаторы инвестируют в угольные шахты Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) более 65 миллиардов рублей. Объемы вложений оценили в РБК.

С начала 2024 года власти новых регионов передали в аренду российским компаниям 15 угольных шахт, еще три объекта в ДНР передадут в ближайшие месяцы. Так, на июньском Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ростовский «Торговый дом «Донские угли» получил шахты «Молодогвардейская», «Красный партизан», «Суходольская-Восточная», «Харьковская», и шахту имени Баракова в ЛНР, три которых принадлежали украинскому олигарху Ринату Ахметову. Еще пять шахт компания арендовала в апреле 2024 года.

По словам гендиректора компании Ильи Колесникова, с 2024 по 2028 годы в них вложат 49 миллиардов рублей, частично из прибыли, частично — из заемных средств. По его словам, предприятия «выйдут в ноль» не ранее чем через пять лет, когда компания нарастит добычу и продажи угля.

«У нас широкий ассортимент углей: как металлургические, так и антрацитовые. Планируем в первую очередь обеспечить потребности присоединенных территорий. В перспективе планируем поставлять продукцию и в дружественные страны при наличии спроса», — отметил он.

В ДНР передали компании «ГОК Энергококс» шахту «Волынская, а «Импэкс-Дон» — шахты «Комсомолец Донбасса», «Прогресс», «Заря», а также «Шахтоуправление им. Л.И. Лутугина». Инвестиции в размере более 16 миллиардов рублей направят на техперевооружение, капремонт и увеличение зарплат сотрудников, обновление оборудования. Если инвесторы достигнут положительного результата, они смогут выкупить объекты.

В 2024 году квоты российских угольщиков на вывоз топлива в восточном направлении сократили на 10 процентов, до 100 миллионов тонн. Из них на Кузбасс придется 54,1 миллиона, хотя власти региона запрашивали как минимум 60 миллионов тонн.