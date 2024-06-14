Полковник рассказал о последствиях разрушения украинской «дороги жизни»

Полковник Матвийчук предупредил группировку ВСУ под Харьковом о снарядном голоде

Уничтожение понтонного моста под Харьковом, который также называли «дорогой жизни», приведет к снарядному голоду группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Этот понтонный мост был наведен после разрушения стационарного, — напомнил военный. — По нему перебрасывали людские резервы, боеприпасы. Теперь он разрушен полностью. Группировка начнет голодать, не сможет получать боеприпасы».

Также, как объяснил Матвийчук, группировка ВСУ лишится возможности проводить ротацию, перебрасывать личный состав.

«Но на других направлениях тоже сосредоточены силы ВСУ, потому говорить о сроках завершения наступления под Харьковом рано», — заключил полковник.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли мощный удар истребителем-бомбардировщиком Су-34 по ключевой артерии снабжения артиллерии ВСУ под Харьковом. Благодаря атаке удалось разрушить понтонный мост в районе Старого Салтова.