Путин сравнил примеры Донбасса и Косово

Путин: ДНР и ЛНР могли объявить о своей независимости, как это сделало Косово

Донецкая народная республика (ДНР) и Луганская народная республика (ЛНР) имели право объявить о своей независимости, как это сделало Косово. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления в Министерстве иностранных дел, трансляция мероприятия ведется на YouTube.

Путин сравнил примеры провозглашения независимости Косово и республиками Донбасса. Он отметил, что ДНР и ЛНР имели право объявить о своей независимости, но Киве развязал против них полномасштабные военные действия.

«Вопрос не может быть по-другому даже рассмотрен. Что в этой ситуации сделал режим в Киеве? Полностью проигнорировал выбор людей», — подчеркнул президент России.

Ранее Путин указал на вину Киева в развязывании вооруженного конфликта действиями против республик Донбасса. Он заявил, что агрессором в конфликте стало украинское правительство в 2014 году.