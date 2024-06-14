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10:23, 14 июня 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 15 и 16 июня
СюжетЛивень в Сочи

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на популярный туристический регион опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В сообщении ведомства говорится, что в субботу, 15 июня, и воскресенье, 16 июня, в Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) ожидаются сильный ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду.

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Более того, в сочетании с метеорологическими явлениями на малых реках и водотоках Черноморского побережья возможны подъемы уровней воды местами до неблагоприятных отметок и выше. На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали граждан соблюдать меры безопасности. «Внимательно наблюдайте за окружающей обстановкой, — говорится в сообщении. — Уложите наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укройте их от воздействия грязи, влаги, повреждений».

Ранее пассажиров летевшего в Нижневартовск самолета настиг ураган в аэропорту Дагестана. Отправления до места назначения из охваченного стихией российского региона люди ждали на борту воздушного судна по меньшей мере полтора часа.

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      Фариза Бацазова
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