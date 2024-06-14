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14:44, 14 июня 2024Ценности

Российская стилистка перечислила модные купальники для женщин любого возраста

Стилистка Вакуленко: купальники в стиле ретро подойдут женщинам любого возраста

Фото: Muhammadh Saamy / Unsplash

Российская стилистка-имиджмейкер Светлана Вакуленко перечислила модные купальники, которые подойдут женщинам любого возраста. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь эксперт отметила слитные модели и в стиле ретро, состоящие из топа-бюстье и плавок с высокой талией. Кроме того, Вакуленко посоветовала присмотреться к бикини, оформленным тонкими завязками. По ее мнению, такие варианты подчеркнут бедра и визуально удлинят ноги.

Вдобавок стилистка отдельно обратила внимание на плавки с высокой посадкой и бюстгальтеры без бретелей. В первом случае подобный вниз скорректирует недостатки фигуры, а во втором — поможет получить ровный загар.

В заключение специалистка выделила купальники с анималистичными и цветочными принтами, а также из жатой ткани (с пружинистой и рельефной поверхностью). В последнем варианте собеседница портала предложила носить такую модель с белой рубашкой, пляжным платьем или парео.

Ранее фэшн-редакторы Vogue назвали модную замену джинсам на лето 2024 года. По словам журналистов, актуальной альтернативой данному предмету гардероба станут штаны различных цветов, связанные крючком.

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      Мария Винар
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