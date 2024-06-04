Названа модная замена джинсам на лето

Vogue назвал связанные крючком брюки модной заменой джинсам на лето

Фэшн-редакторы назвали модную замену джинсам на лето 2024 года. Соответствующий материал публикует французская версия Vogue.

По словам журналистов, актуальной альтернативой данному предмету гардероба станут штаны различных цветов, связанные крючком. Отмечается, что указанные изделия в эстетике 1970-х годов появились в коллекциях многих популярных брендов.

Таким образом, среди них есть немецкая марка Jil Sander, представившая на подиуме подобные ажурные брюки с широкими удлиненными штанинами. В свою очередь, компания Alaia продемонстрировала расклешенный вариант с завышенной талией, а Mango — полосатую модель прямого кроя.

Ранее в июне звездная стилистка и имиджмейкер Эльвира Янковская назвала россиянкам необходимые джинсы в гардеробе.