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13:24, 4 июня 2024Ценности

Россиянкам назвали необходимые джинсы в гардеробе

Стилист Янковская: джинсы прямого кроя цвета индиго необходимы в гардеробе

Фото: Unsplash

Звездная стилистка и имиджмейкер Эльвира Янковская назвала россиянкам необходимые джинсы в гардеробе. Ее комментарий публикует «Москва 24».

По словам эксперта, для женщин универсальными являются данные брюки из денима прямого кроя цвета индиго. Также указанные штаны должны обладать средней посадкой и классической длиной, добавила специалистка.

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, чтобы модель джинсов оказалась базовой. Так, следует приобретать однотонный предмет гардероба без потертостей, дыр, вышивки и страз, заключила собеседница издания.

В апреле стилисты бренда Mark Formelle также назвали россиянкам необходимое нижнее белье в гардеробе.

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      Алина Гостева
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