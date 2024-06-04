Россиянкам назвали необходимые джинсы в гардеробе

Стилист Янковская: джинсы прямого кроя цвета индиго необходимы в гардеробе

Звездная стилистка и имиджмейкер Эльвира Янковская назвала россиянкам необходимые джинсы в гардеробе. Ее комментарий публикует «Москва 24».

По словам эксперта, для женщин универсальными являются данные брюки из денима прямого кроя цвета индиго. Также указанные штаны должны обладать средней посадкой и классической длиной, добавила специалистка.

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, чтобы модель джинсов оказалась базовой. Так, следует приобретать однотонный предмет гардероба без потертостей, дыр, вышивки и страз, заключила собеседница издания.

В апреле стилисты бренда Mark Formelle также назвали россиянкам необходимое нижнее белье в гардеробе.