США введут санкции против одного израильского движения из-за Газы

Reuters: США введут санкции против израильского движения «Цав 9» из-за Газы

США введут санкции против израильского движения «Цав 9» за нападение на конвои с гуманитарной помощью, направлявшиеся для мирных жителей в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных американских лиц.

«Санкции будут направлены против движения "Цав 9" за организацию блокады грузовиков с гуманитарной помощью и снабжением в сектор Газа на контрольно-пропускных пунктах для мирных жителей», — передает агентство.

Авторы материала отмечают, что израильское движение пресекает все поставки помощи в Газу, требуя «возвращения последнего из заложников».

21 апреля стало известно, что США впервые введут санкции против подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ограничительные списки попадет батальон «Нецах Иегуда» за нарушения прав человека на Западном Берегу реки Иордан — территории Палестины, занятой израильской армией, которые имели место до нападения палестинских боевиков на Израиль.