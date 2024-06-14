Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:49, 14 июня 2024Мир

США введут санкции против одного израильского движения из-за Газы

Reuters: США введут санкции против израильского движения «Цав 9» из-за Газы

Фото: Abed Khaled / Reuters

США введут санкции против израильского движения «Цав 9» за нападение на конвои с гуманитарной помощью, направлявшиеся для мирных жителей в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных американских лиц.

«Санкции будут направлены против движения "Цав 9" за организацию блокады грузовиков с гуманитарной помощью и снабжением в сектор Газа на контрольно-пропускных пунктах для мирных жителей», — передает агентство.

Авторы материала отмечают, что израильское движение пресекает все поставки помощи в Газу, требуя «возвращения последнего из заложников».

21 апреля стало известно, что США впервые введут санкции против подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ограничительные списки попадет батальон «Нецах Иегуда» за нарушения прав человека на Западном Берегу реки Иордан — территории Палестины, занятой израильской армией, которые имели место до нападения палестинских боевиков на Израиль.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Люди находятся под завалами, есть погибшие и раненые

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Экс-глава отделения по борьбе с коррупцией УМВД Саратова вымогал взятку и был осужден

      Профицит счета текущих операций России начал сокращаться

      Россиянина задержали за посты в соцсетях с призывами к терроризму

      Пентагон заверил в отсутствии планов по расширению НАТО

      Генерала СК российского региона освободили от должности

      В Запорожской области рассказали о потерях украинской артиллерии

      В России подорожал бензин

      Пассажирку самолета поймали с человеческими останками в багаже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше