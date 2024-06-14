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22:41, 14 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили о проблемах в энергосистеме

«Укрэнерго»: ситуация в энергосистеме Украины ощутимо усложнится

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ситуация в энергосистеме Украины на следующей неделе ощутимо усложнится, заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

Он отметил, что отключения потребителей неизбежны. «Мы будем иметь дело с завтрашнего дня уже с пониженной мощностью на атомных электростанциях, как ожидается. И в середине двадцатых чисел июня — еще будем иметь дополнительный шаг снижения мощности на АЭС», — подчеркнул руководитель.

По его словам, ограничения связаны с ремонтной кампанией.

Ранее украинское энергетическое агентство «Энергоатом» заявило, что на Украине увеличится дефицит генерации в энергосистеме из-за ремонта крупного энергоблока атомной электростанции. По данным организации, в ремонт выведен блок на тысячу мегаватт.

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      Марина Совина
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