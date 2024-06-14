Устроивший дебош на борту агрессивный пассажир самолета попал на видео

Daily Mail: полиция пригрозила дебоширу электрошокером и вывела из самолета

Агрессивный пассажир самолет устроил дебош на борту и попал на видео во время разговора с полицией. Кадры публикует Daily Mail.

По информации таблоида, инцидент произошел на внутреннем рейсе Virgin Australia, вылетавшем из Мельбурна. Уточняется, что пассажир вел себя агрессивно и деструктивно. Члены экипажа были вынуждены позвать на помощь сотрудников полиции.

Когда правоохранители поднялись на борт, дебошир сидел на своем месте. На записи видно, что он отказывался пройти с ними в участок и пропустить рейс. В ответ один из полицейских пригрозил ему электрошокером. «Но что я сделал?» — спросил пассажир перед тем, как его вывели из самолета.

Ранее пьяный пассажир открыл дверь аварийного выхода летевшего в Москву самолета. Непредвиденная ситуация произошла на борту следовавшего из Сургута во Внуково лайнера во время захода на посадку.