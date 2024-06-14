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09:04, 14 июня 2024Россия

Русскому языку предрекли китаизацию

Замглавы ИЯ РАН Исаев: в русском языке будет больше заимствований из китайского
СюжетНаселение России:

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В русский язык будет проникать все больше заимствований, и число перенятых из китайского слов также будет расти. Об этом заявил замглавы Института языкознания Российской академии наук (ИЯ РАН) Игорь Исаев, его слова приводит ТАСС.

По заявлению Исаева, он сам встречается с растущим числом заимствований из китайского, и это объясняется тем, что язык вынужден реагировать на изменившиеся геополитические условия.

«У нас больше будет заимствований с китайского языка. (...) Я сейчас еду по дороге, вижу автомобиль и прекрасно понимаю, что все "Чанганы", "Ли" и прочие китайские названия теперь в моем языковом запасе. И в этом смысле язык живой, он должен получить слово для новой реалии», — предрек Исаев китаизацию русского языка.

Ранее сообщалось, что перепись населения России, проведенная в 2021 году, выявила в стране шесть вымерших и заснувших языков.

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      Марк Леонов
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